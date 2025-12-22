Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Afluencia de pasajeros se incrementa en el Aeropuerto La Aurora (video)

  • Por Susana Manai
22 de diciembre de 2025, 14:41
En un contexto típico de reencuentros familiares y viajes por las fiestas de fin de año el aeropuerto se encuentra en el día con mayor afluencia del año. (Foto: DGAC)

En un contexto típico de reencuentros familiares y viajes por las fiestas de fin de año el aeropuerto se encuentra en el día con mayor afluencia del año. (Foto: DGAC)

Autoridades recomiendan prever congestionamientos en los alrededores y colaborar con los operativos de tránsito para mantener el orden y la seguridad.

TE PUEDE INTERESAR: DGAC emite recomendaciones ante incremento de viajeros en aeropuerto 

Este lunes 22 de diciembre, el Aeropuerto Internacional La Aurora registra una notable afluencia de pasajeros debido a la llegada programada de al menos 18 vuelos, una dinámica habitual en la antesala de la Navidad y las celebraciones de fin de año. 

(Foto: DGAC)
(Foto: DGAC)
 

(Foto: DGAC)
(Foto: DGAC)

El movimiento refleja el retorno de guatemaltecos que residen en el extranjero y aprovechan estas fechas para reunirse con sus familias, así como el ingreso de turistas que eligen el país para pasar las festividades. 

(Foto: DGAC)
(Foto: DGAC)

De forma paralela, también se observa la salida de viajeros que se trasladan fuera del país, además de extranjeros que retornan a sus lugares de origen.

Sala de abordaje. (Foto: DGAC)
Sala de abordaje. (Foto: DGAC)
 

(Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)
(Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

En el aeropuerto se observa la salas de espera con familias aguardando llegadas, viajeros con equipaje recorriendo los pasillos comerciales y filas constantes en los accesos a salidas internacionales. 

(Foto: DGAC)
(Foto: DGAC)

(Foto: DGAC)
(Foto: DGAC)

En el Aeropuerto se percibe un ambiente de reencuentros, propio de la temporada.

Recomendaciones viales

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que ante el incremento de vuelos y visitantes se prevé congestión vehicular en las inmediaciones del aeropuerto, especialmente en:

  • El domo de la zona 13
  • Colonia Aurora
  • Colonia Santa Fe
  • Bulevar Juan Pablo II, 

Los sectores mencionados con mayor impacto vehicular durante la tarde y noche de este lunes.

Además, indicó que autoridades mantendrán operativos de regulación del tránsito y seguridad en el perímetro. 

Montejo recomendó a la población tomar precauciones, planificar los traslados con anticipación y colaborar con las autoridades para que la espera de familiares y amigos se realice en un ambiente de respeto, evitando obstrucciones en la vía pública y reduciendo riesgos dentro del tránsito.

En este contexto, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) ya regula la movilidad en el área.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar