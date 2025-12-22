Afluencia de pasajeros se incrementa en el Aeropuerto La Aurora (video)

-

Autoridades recomiendan prever congestionamientos en los alrededores y colaborar con los operativos de tránsito para mantener el orden y la seguridad.

Este lunes 22 de diciembre, el Aeropuerto Internacional La Aurora registra una notable afluencia de pasajeros debido a la llegada programada de al menos 18 vuelos, una dinámica habitual en la antesala de la Navidad y las celebraciones de fin de año.

El movimiento refleja el retorno de guatemaltecos que residen en el extranjero y aprovechan estas fechas para reunirse con sus familias, así como el ingreso de turistas que eligen el país para pasar las festividades.

De forma paralela, también se observa la salida de viajeros que se trasladan fuera del país, además de extranjeros que retornan a sus lugares de origen.

En el aeropuerto se observa la salas de espera con familias aguardando llegadas, viajeros con equipaje recorriendo los pasillos comerciales y filas constantes en los accesos a salidas internacionales.

En el Aeropuerto se percibe un ambiente de reencuentros, propio de la temporada.

Recomendaciones viales

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que ante el incremento de vuelos y visitantes se prevé congestión vehicular en las inmediaciones del aeropuerto, especialmente en:

El domo de la zona 13

Colonia Aurora

Colonia Santa Fe

Bulevar Juan Pablo II,

Los sectores mencionados con mayor impacto vehicular durante la tarde y noche de este lunes.

Además, indicó que autoridades mantendrán operativos de regulación del tránsito y seguridad en el perímetro.

- Alerta Vial -



Aeropuerto Internacional La Aurora



Aeropuerto Internacional La Aurora

Aumentan viajes provenientes de otros países, por eso la #PoliciaMT ya mantiene la administración del transito en perímetro, muchos vecinos llegan a traer a familiares y amigos.

Montejo recomendó a la población tomar precauciones, planificar los traslados con anticipación y colaborar con las autoridades para que la espera de familiares y amigos se realice en un ambiente de respeto, evitando obstrucciones en la vía pública y reduciendo riesgos dentro del tránsito.

En este contexto, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) ya regula la movilidad en el área.