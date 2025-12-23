Así quedó el vehículo que se accidentó en el km 105 de la ruta a El Salvador

Un fuerte accidente de tránsito se registró en el kilómetro 105 de la ruta que conduce hacia El Salvador. Uno de los vehículos involucrados volcó y quedó casi destruido.
Te interesa: Carro se empotró en ruta a Fraijanes
Una persona fallecida fue el saldo de un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 105 de ruta a El Salvador, en jurisdicción de Jalpatagua, Jutiapa.
El vehículo tipo pico en el que se conducía el fallecido, quedó volcado sobre otro vehículo, además, derribó un poste.
Los Bomberos Municipales Departamentales atendieron la emergencia.