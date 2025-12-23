Versión Impresa
Así quedó el vehículo que se accidentó en el km 105 de la ruta a El Salvador

  • Por Dulce Rivera
22 de diciembre de 2025, 20:52
Un fuerte accidente de tránsito se registró en el kilómetro 105 de ruta a El Salvador. (Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

Un fuerte accidente de tránsito se registró en el kilómetro 105 de la ruta que conduce hacia El Salvador. Uno de los vehículos involucrados volcó y quedó casi destruido. 

Una persona fallecida fue el saldo de un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 105 de ruta a El Salvador, en jurisdicción de Jalpatagua, Jutiapa. 

El vehículo tipo pico en el que se conducía el fallecido, quedó volcado sobre otro vehículo, además, derribó un poste. 

Los Bomberos Municipales Departamentales atendieron la emergencia. 

