Oficial: Un árbitro de élite impartirá justicia en el Municipal vs Antigua

El experimentado Mario Escobar fue designado como el encargado de impartir justicia en la final de vuelta entre Municipal y Antigua el próximo sábado en el estadio El Trébol.
LEE TAMBIÉN: El tiempo corre: Comunicaciones arranca la preparación sin refuerzos ni certeza
Escobar tendrá a sus habituales compañeros de fórmula: Luis Ventura como asistente 1 y a Humberto Panjoj como el 2. Armando Reyna fungirá de cuarto árbitro en el trascendental encuentro.
El colegiado es único candidato de Guatemala para arbitrar en la Copa del Mundo 2026; incluso estará en un seminario en Brasil, donde se terminarán de dirimir las opciones para decir presente.
Escobar, Ventura y Panjoj recién fueron parte de la Copa Árabe de la FIFA, que se desarrolló en Catar desde el 1 hasta el 18 de diciembre.