Capturan a cinco hombres que se transportaban en un bus extraurbano

Cinco hombres fueron capturados cuando se transportaban en un bus extraurbano.
La Policía Nacional Civil (PNC) lleva a cabo múltiples operativos de seguridad en todo el territorio nacional, previo a las fiestas de fin de año.
En uno de estos operativos, consistente en la inspección de un bus extraurbano e identificación de todos los pasajeros, agentes de la PNC se percataron que cinco tripulantes tenían orden de captura por diferentes delitos, por lo que procedieron a ejecutarlas.
Se trata de:
- Abel Cardona Hernández, de 60 años, con orden de aprehensión por casos especiales de estafa, requerida por un juzgado de Jutiapa.
- Santos Pascual Sánchez Chávez, de 30 años, solicitado por un juzgado de la capital desde el 14 de marzo de 2023, señalado por violencia contra la mujer en su manifestación psicológica en el ámbito privado.
- Adelso Ruano Ruano, de 34 años, requerido por un tribunal militar de Zacapa desde el 16 de mayo de 2011 por delito de deserción.
- Elio Enai López Vásquez, de 36 años, con orden de captura vigente desde el 21 de diciembre de 2019 por delito de deserción, requerido por un tribunal militar.
- Edwin Vásquez Miranda, de 49 años, requerido desde el 14 de abril de 2000 por un tribunal militar de la zona 10 de la ciudad de Guatemala.
El bus fue inspeccionado cuando se conducía por el kilómetro 112, en jurisdicción de Jutiapa y se conducía hacia la ciudad de Guatemala.