El tiempo corre: Comunicaciones arranca la preparación sin refuerzos ni certeza

Reapareció Comunicaciones. Después de quedar último en el Apertura 2025 y, por ende, fuera de la liguilla, el equipo comenzó este lunes con los trabajos de reacondicionamiento físico de cara al próximo torneo, en el que tendrán a los fantasmas del descenso respirándole en la nuca.
"Estamos de vuelta", publicó en las cuentas oficiales el club albo. Eso sí, hay incertidumbre porque algunos jugadores todavía no saben si seguirán, ni siquiera el propio técnico, el argentino Iván Franco Sopegno, quien tomó el mando en las últimas fechas en lugar del mexicano Roberto Hernández.
Esta semana es clave para la institución, ya que habría una reunión con la cúpula, en Miami, Estados Unidos, y a partir de ahí se tomarán decisiones de salidas y refuerzos, un factor que enciende la preocupación porque mientras tanto se pierde tiempo en la preparación para el Clausura 2026.
A algunos futbolistas se les vence el contrato en este mes y hasta ya tendrían acordado su incorporación a otros equipos, pero debido a que no ha habido ninguna comunicación oficial con los dirigentes blancos, son parte de los trabajos para después no verse demandados por incumplimiento.
Los gasparines comenzarán el torneo en el último lugar, con 20 puntos, su peor actuación en la historia, y deberá sumar la mayor cantidad de unidades para salvar la categoría al final del semestre.