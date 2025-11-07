Así se realiza la premiación a los alcaldes

-

Por segundo año consecutivo, la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) premia a los alcaldes por su trabajo.

Este viernes 7 de noviembre, se desarrolla un evento en un hotel de la zona 10 capitalina. En el lugar se encuentran la mayoría de alcaldes municipales, quienes acudieron a la premiación que organiza la ANAM, presidida por Sebastián Siero.

Acompañados de sus familiares y amigos, los alcaldes reciben el premio de la ANAM, que es un reconocimiento al trabajo que realizan en sus municipios.

"Desde el año pasado iniciamos esta actividad, donde reconocemos el trabajo de los alcaldes, se ha notado que los únicos que hemos salido a trabajar hemos sido los alcaldes", dijo el presidente de la ANAM, Sebastian Siero.

Así es la premiación

Alcaldes premiados

Son 40 categorías en las cuales se realiza la premiación.

Entre algunos alcaldes que han recibido el reconocimiento se encuentra Isel Zuñiga, Mirza Arreaga, Juan José Paredes, Diego Lux, entre otros.

