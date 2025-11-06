Video: Así fue el rescate de un loro silvestre atrapado entre un árbol en zona 11

-

Los Bomberos Municipales realizaron un rescate exitoso de un loro silvestre que se encontraba atrapado en las copas de los árboles, en la zona 11 de la ciudad de Guatemala.

ARTÍCULO RELACIONADO: El rescate de un ave en extinción y varios accidentes ocasionan tránsito este jueves

Este jueves fueron alertados los Bomberos Municipales por algunos vecinos, quienes observaron que un ave se encontraba atrapada en un árbol, en la 14 avenida "A" y 20 calle de la zona 11 de la ciudad de Guatemala.

El cuerpo de bomberos arribó al lugar, donde localizaron a un loro silvestre, el cual se había quedado atrapado en las ramas de las copas de los árboles de un área verde del sector.

Los socorristas con apoyo de un vehículo de autoescala S-02, lograron acceder al lugar donde se encontraba el ave, para posteriormente rescatarlo y evaluar si presentaba heridas.

Luego de que no se le detectara ninguna lesión, se procedió con su liberación de manera exitosa en el mismo sector, ya que se trata de su entorno natural y se encuentra rodeado de otros loros silvestres que habitan en estos árboles, indicaron los socorristas.

Vea el video:

#RescateAnimal 14 Avenida A y 20 Calle Zona 11

El Oficial José Santizo de @bomberosmuni amplia la información sobre las labores de rescate realizadas.#SiempreEstamos pic.twitter.com/HDR1uWeHxq — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) November 6, 2025

"Reiteramos nuestro compromiso de brindar atención y servicio en caso de emergencias, incluyendo la protección y rescate de animales", indicaron los elementos del casco rojo.