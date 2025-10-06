Así se realizan las labores de rescate tras derrumbe en carretera a El Salvador

Socorristas están en el lugar buscando a una persona soterrada.
Un grupo de socorristas ya trabaja en la zona del derrumbe ocurrido esta madrugada en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador.
De acuerdo las Autoridades de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), una persona quedó soterrada en el lugar, por lo que las labores de búsqueda y de limpieza se han intensificado.
Un grupo especial llegó acompañado de varios perros rescatistas para que puedan rastrear el área.
Este trabajo ha hecho que los cuatro carriles sigan inhabilitados, en ambas vías.