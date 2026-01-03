Así se registraron los ataques militares en Caracas, Venezuela

-

Durante el ataque se suspendió el servicio de energía eléctrica y de la red telefónica en algunas zonas de Caracas.

La noche del 2 de enero se comenzó a vivir un ambiente misterioso en las calles de Caracas, mismo que sintió Ricardo, residente de Caracas, al expresar la angustia que vivió en este hecho.

“Anoche estaba en la calle y fue horrible regresar en medio de todo ese caos, las bombas, las calles oscuras, la autopista vacía, fue horrible, casi toda la ciudad estaba oscura, sin luz” añadió luego de haberse empezado los incendios en la base militar área Carlota.

Están atacando zonas estratégicas en caracas, fuerte Tiuna.. y en el aeropuerto de higuerote pic.twitter.com/wlNg2h6y1v — José Nuñez (@juegosrec_jora) January 3, 2026

De acuerdo con la información, los bombardeos se originaron desde las 2:00 de la madrugada del 3 de enero.

En el cielo se observaba y se escuchaba la presencia de aviones alertando a los ciudadanos y dando una señal clara: “lo mejor es quedarse en casa y tener cuidado” así lo afirmo Carmén, quien vive en San Antonio los Altos, localidad cercana a la capital.

Muchas explosiones en Caracas, Venezuela pic.twitter.com/CqOxhqbCly — Javierhalamadrid (@Javierito321) January 3, 2026

Las explosiones duraron aproximadamente una hora, acompañados por el sobrevuelo de aviones.



Cerca de la urbanización Coche, está ubicado el Fuerte Militar Tuina, donde un residente relató: “fue realmente horrible, tembló el piso con las explosiones, se escuchaban los aviones bajito sobre el edificio”.

Así lucían las calles durante el amanecer luego del ataque militar. (Foto: Infobae)

Que, horas posteriores, se mantuvo un silencio en las calles perturbador, sin mucha movilidad peatonal ni vial y con un amanecer rodeado de mucho humo.

Una ciudadana captó desde su edificio el humo que se formó tras el ataque. (Foto: Infobae)

Sin embargo, no se disponía de cifras de víctimas, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, indico estar "recopilando información sobre los heridos y los muertos", luego de este ataque con misiles y cohetes lanzados desde naves áreas.

Con información de Infobae.