Así rescatan a las víctimas del microbús que cayó a un barranco (video)

El paso vial de la zona está totalmente cerrado tras tragedia.
Cuerpos de socorro de los Bomberos Voluntarios y autoridades se hicieron presentes en el lugar donde un conductor de microbús perdió el control y cayó al barranco.
El incidente ocurrió en la carretera del caserío Zeta del municipio de Chiantla, Huehuetenango.
Los esfuerzos por el rescate de personas sobrevivientes se está realizando así:
Hasta el momento, dos personas han sido trasladadas al hospital regional con heridas de gravedad. Pero, el número de fallecidos no ha sido determinado.
Según información preliminar, se estima que 18 pasajeros iban a bordo, pero no ha sido posible confirmarse dado que las labores de rescate siguen en curso: