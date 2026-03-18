¡Es inclusivo! Así será el abordaje a las cabinas del AeroMetro (video)

Este sistema de transporte está garantizado para las personas con discapacidad, con carruajes, bicicletas, y mujeres embarazas.
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El AeroMetro es una opción de transporte pensada para conectar a la ciudad y facilitar la movilidad de miles de personas.
Este nuevo sistema de transporte busca mejorar la eficiencia del desplazamiento mediante un sistema aéreo de transporte público que será accesible, seguro e incluyente.
Y precisamente por ser inclusivo, cada estación contará con una rampa, para que las personas puedan ingresar con sillas de rueda, bicicletas y perros guías.
Cada cabina está capacitada para acomodar las bancas y entrar una silla de ruedas o una bicicleta, por ejemplo.
El sistema cuenta con advertencias sonoras para alertar a la siguiente estación que en esa cabina va una persona con discapacidad.
Esto refleja que el AeroMetro tendrá muchas facilidades para que los usuarios puedan transportarse seguros.