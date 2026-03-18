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¡Es inclusivo! Así será el abordaje a las cabinas del AeroMetro (video)

  • Por Jessica González
18 de marzo de 2026, 08:03
Ciudad de Guatemala
Cada cabina está diseñada para personas con discapacidad. (Foto: captura de video)

Cada cabina está diseñada para personas con discapacidad. (Foto: captura de video)

Este sistema de transporte está garantizado para las personas con discapacidad, con carruajes, bicicletas, y mujeres embarazas.

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El AeroMetro es una opción de transporte pensada para conectar a la ciudad y facilitar la movilidad de miles de personas.

Este nuevo sistema de transporte busca mejorar la eficiencia del desplazamiento mediante un sistema aéreo de transporte público que será accesible, seguro e incluyente.

Y precisamente por ser inclusivo, cada estación contará con una rampa, para que las personas puedan ingresar con sillas de rueda, bicicletas y perros guías.

Cada cabina está capacitada para acomodar las bancas y entrar una silla de ruedas o una bicicleta, por ejemplo. 

El sistema cuenta con advertencias sonoras para alertar a la siguiente estación que en esa cabina va una persona con discapacidad.

Esto refleja que el AeroMetro tendrá muchas facilidades para que los usuarios puedan transportarse seguros.

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