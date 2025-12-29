Los días que estarán cerrados los bancos por celebración de Año Nuevo

La Superintendencia de Bancos también estará cerrada por las fiestas de Fin de Año.
La Superintendencia de Bancos (SIB) informó que la Junta Monetaria le autorizó a los bancos, sucursales y agencias bancarias, sociedades financieras, compañías de seguros, compañías almacenadas, casas de cambio y microfinancieras, que puedan cerrar el miércoles 31 de diciembre al mediodía.
De igual manera, el jueves 1 de enero de 2026 pueden permanecer cerradas las entidades mencionadas por el asueto de Año Nuevo.
Adicional, queda a discreción de cada entidad prestar sus servicios por medio de agencias, ventanilla especial o similar, señaló la SIB.
El listado de agencias bancarias que prestarán servicio especial durante los asuetos, podrá consultarse en el sitio web: www.sib.gob.gt.
También, se indicó que el miércoles 31 de diciembre a partir del mediodía y el jueves 1 de enero, las oficinas de la SIB permanecerán cerradas.