Los días que estarán cerrados los bancos por celebración de Año Nuevo

  • Por Geber Osorio
29 de diciembre de 2025, 13:41
Las agencias bancarias estarán cerradas durante celebración de Año Nuevo. (Foto ilustrativa: istock)

La Superintendencia de Bancos también estará cerrada por las fiestas de Fin de Año.

La Superintendencia de Bancos (SIB) informó que la Junta Monetaria le autorizó a los bancos, sucursales y agencias bancarias, sociedades financieras, compañías de seguros, compañías almacenadas, casas de cambio y microfinancieras, que puedan cerrar el miércoles 31 de diciembre al mediodía.

De igual manera, el jueves 1 de enero de 2026 pueden permanecer cerradas las entidades mencionadas por el asueto de Año Nuevo.

Adicional, queda a discreción de cada entidad prestar sus servicios por medio de agencias, ventanilla especial o similar, señaló la SIB.

El listado de agencias bancarias que prestarán servicio especial durante los asuetos, podrá consultarse en el sitio web: www.sib.gob.gt.

También, se indicó que el miércoles 31 de diciembre a partir del mediodía y el jueves 1 de enero, las oficinas de la SIB permanecerán cerradas.

(Foto: SIB)
