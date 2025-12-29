Viento frío se incrementará durante esta semana en el territorio nacional

El viento frío en el territorio guatemalteco tendrá un incremento gradual durante esta semana que coincide con el Año Nuevo.

Esto provocará descenso de temperaturas, según el análisis meteorológico de Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh).

Los vientos se registrarán principalmente en los altiplanos central y occidental, donde la velocidad del viento podría alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora a partir del martes 30 de diciembre.

Además, el acercamiento de un frente frío desde el norte del país y el ingreso de humedad desde ambos litorales provocarán la presencia de lluvias dispersas en zonas del Pacífico, Alta Verapaz, Caribe y la Franja Transversal del Norte, especialmente durante horas de la tarde y noche.

El viento frío estará acompañado de un frente frío desde el norte del país. (Foto: Conred)