Así vimos línea por línea a Xelajú en la final de vuelta de la Copa Centroamericana

Te traemos un pequeño vistazo de cómo vimos a Xelajú, línea por línea, en el juego de vuelta de la final de la Copa Centroamericana contra Alajuelense.

PORTERÍA

Rubén Darío Silva tuvo que trabajar poco, sobre todo en los primeros minutos del encuentro, pero poco a poco se fue convirtiendo en un espectador de lujo dentro del encuentro, hasta que tocaron los tiros desde el punto penal, en donde solamente logró atajar uno de ellos.

¡Alajuelense conquista la Copa Centroamericana por tercera vez consecutiva! ⚫ pic.twitter.com/kppflySyQk — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) December 4, 2025

DEFENSA

Tuvo algunos problemas para contener las llegadas por las bandas cuando Alajuelense se dedicó a atacar, aunque luego lograron recomponer y afianzarse mejor. La mancha en su actuación fue la desatención que provocó el penal con el que la visita consiguió adelantarse.

MEDIOCAMPO

Fue la línea que más desgaste tuvo durante todo el duelo, cubriendo los espacios y tratando de generar ocasiones en la ofensiva. De esta línea salió el tanto que dio esperanzas a los chivos de poder conquistar el título, aunque al final no se pudo desde los penales.

DELANTERA

Pocas ocasiones claras frente al marco, generalmente les tocó más pelear por bajar balones, que rematar. Eso sí, ya en el tiempo extra Harim Quezada tuvo un par de ocasiones claras para ganar, pero no estuvo fino a la hora de rematar.