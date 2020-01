Sin duda alguna, la ceremonia de los SAG Awards estuvo cargada de mucha ternura gracias a Jennifer Aniston y Brad Pitt.

TE PUEDE INTERESAR:

El momento más emocionante de los premios fue protagonizado por Pitt, cuando el ganador del premio del Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG Awards) como Mejor Actor de Reparto por su papel en "Once Upn a Time in Hollywood", se encontraba detrás del escenario y fue sorprendido viendo a su exesposa Jennifer Aniston, mientras esta decía su discurso al ganar también su estatuilla como Mejor Actriz de Drama por la serie "The Morning Show".

El actor se dirigía hacia una conferencia de prensa improvisada, sin embargo se detuvo a escuchar el discurso de quien fue su esposa durante 5 años.

Alguien que grabó la escena, congeló el momento en donde se puede ver al actor embelesado frente a la pantalla.

Brad Pitt vio a Aniston con ojos de amor. (Foto: Captura de pantalla)

Pitt le pidió el divorcio a Aniston al enamorarse de Angelina Jolie, mientras ambos filmaban la película "Mr & Mrs. Smith", y luego se casaron.

Desde que el actor se separó de Angelina, se le ha visto varias veces junto a Aniston pues dicen que mantienen un buen vínculo amistoso.

Se dice que Pitt asistió a una fiesta navideña de Aniston en su casa de Bel-Air, y fue uno de los últimos en retirarse.

Pitt y Aniston reconstruyeron su amistad. Este 2019 fue un gran año laboral.

MIRA EL ROMÁNTICO VIDEO:

Con información de Infobae.