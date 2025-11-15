Estos son los parqueos habilitados para el "Festival de las Flores" en Antigua

Durante este fin de semana, la icónica Antigua Guatemala será el lugar para que las flores protagonicen piezas de arte espectaculares.
¿Estás preparado para asistir? La Municipalidad de Antigua Guatemala informó sobre los parqueos que podrás utilizar durante este 15 y 16 de noviembre.
A través del acceso MarbEx, podrás estacionarte en los parqueos municipales ubicados en:
- Rancho Nimajay (exclusivo para adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad)
- Las Planchas
- Santa Inés
- Auxiliatura Santa Inés
- La Pólvora
- Campo #3
- Centro de Servicios
- Finca Retana
- INVAL
Con una tarifa única durante este fin de semana de Q20 para vehículos y Q10 para motos.
Podrán ingresar desde las 4:30 de la mañana y permanecer:
- el sábado 15 de noviembre hasta las 23:30 horas
- el domingo 16 de noviembre a las 22:00 horas
Además de poder acercarse a través de las rutas de los buses gratuitos:
- Ruta 1: Parqueo San Juan Gascón hacia la Fuente de las Delicias.
- Ruta 2: El Calvario hacia San Francisco El Grande.
- Ruta 3: Rancho Nimajay hacia 6a Calle y 6a Avenida.
