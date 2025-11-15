Versión Impresa
Estos son los parqueos habilitados para el "Festival de las Flores" en Antigua

  • Por Maria Fernanda Gallo
15 de noviembre de 2025, 09:05
Las flores protagonizarán un fin de semana lleno de cultura, color y creatividad. (Foto: Municipalidad de Antigua Guatemala)

Las flores protagonizarán un fin de semana lleno de cultura, color y creatividad. (Foto: Municipalidad de Antigua Guatemala)

Durante este fin de semana, la icónica Antigua Guatemala será el lugar para que las flores protagonicen piezas de arte espectaculares.

EN CONTEXTO: Todo listo para el "Festival de las Flores" en Antigua Guatemala

¿Estás preparado para asistir? La Municipalidad de Antigua Guatemala informó sobre los parqueos que podrás utilizar durante este 15 y 16 de noviembre.

A través del acceso MarbEx, podrás estacionarte en los parqueos municipales ubicados en:

  1. Rancho Nimajay (exclusivo para adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad)
  2. Las Planchas
  3. Santa Inés
  4. Auxiliatura Santa Inés
  5. La Pólvora
  6. Campo #3
  7. Centro de Servicios
  8. Finca Retana
  9. INVAL

Con una tarifa única durante este fin de semana de Q20 para vehículos y Q10 para motos.

Podrán ingresar desde las 4:30 de la mañana y permanecer:

  • el sábado 15 de noviembre hasta las 23:30 horas
  • el domingo 16 de noviembre a las 22:00 horas

(Foto: Municipalidad de Antigua Guatemala)
(Foto: Municipalidad de Antigua Guatemala)

Además de poder acercarse a través de las rutas de los buses gratuitos:

  • Ruta 1: Parqueo San Juan Gascón hacia la Fuente de las Delicias.
  • Ruta 2: El Calvario hacia San Francisco El Grande.
  • Ruta 3: Rancho Nimajay hacia 6a Calle y 6a Avenida.

(Foto: Municipalidad de Antigua Guatemala)
(Foto: Municipalidad de Antigua Guatemala)

En los postes estarán señalizados para estacionarse en lugares inadecuados.

