¡Con ilusión! Así se vive el ambiente en las afueras del estadio El Trébol

Aficionados de Guatemala han vivido con mucha emoción desde antes del comienzo del partido ante Panamá, juego a disputarse esta noche en el estadio El Trébol.

Siempre conmueve la afición guatemalteca que dice presente con alegría y pasión cuando la Selección lo necesita. Este jueves el escenario era en el estadio El Trébol y lo colmaron desde varias horas antes de iniciar el partido ante los panameños.

El futbol es un puente y une a la gente, se volvió a demostrar. Seguidores de distintos puntos del país, otros también que llegaron de Estados Unidos, pero juntos para apoyar al Equipo de Todos.

(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

Caras pintadas, vuvuzelas, porras, silbidos... de todo para hacerse sentir y también, por qué no, jugar su partido en los graderíos.

(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

Como dice el dicho, lo bailado nadie no lo quita, y lo que se vivió en el recinto de la zona 7 capitalina fue único, hermoso y maravilloso.

¡Gracias afición! Por siempre emocionarnos hasta las lágrimas y vivir juntos el amor por nuestra querida Selección.