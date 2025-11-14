Tena confirma alineación para juego clave ante Panamá

A pocas horas del crucial duelo entre Guatemala y Panamá, el estratega Luis Fernando Tena ha revelado el esperado once inicial que buscará mantener viva la clasificación histórica.
A pocas horas de que arranque el duelo entre Guatemala y Panamá, Luis Fernando Tena ya decidió a los once jugadores que saldrán de inicio para mantener vivo el sueño por la primera clasificación histórica.
Sin mayores sorpresas, Nicholas Hagen será el guardameta titular. La línea defensiva estará conformada por Aarón Herrera, José Ardón, José Pinto y José Morales, con la gran duda de si Jónathan Franco saldrá como contención o se sumará para hacer una línea de cinco en el fondo.
José Rosales y Stheven Robles serán los otros dos designados para completar el medio campo y, en el frente de ataque, estarán Jesús "Chucho" López, Óscar Santis y Rubio Rubín, que al final fue quien ganó el pulso por ser el referente ofensivo.
Estos serán los once futbolistas que buscarán el resultado positivo para la Azul y Blanco frente a Panamá, ya sabedores que hay que ganar tras el triunfo de Surinam ante El Salvador.