Así se vive el ambiente navideño en la Sexta Avenida zona 1

-

La Sexta Avenida forma parte de la memoria de los guatemaltecos durante la temporada navideña; ya convertida en una tradición que impulsa la economía local entre un ambiente familiar característico de las fiestas de fin de año en el país.

TE PUEDE INTERESAR: La Navidad se acerca y estas son las actividades para este fin de semana

En el fin de semana previo a la Navidad la Sexta Avenida de la zona 1 se convirtió en un punto de encuentro para los guatemaltecos que realizan sus compras de temporada.

Desde tempranas horas, el Centro Histórico registró una notable afluencia de personas que aprovecharon el descanso para recorrer comercios y ventas ubicadas a lo largo de esta emblemática avenida.

La Sexta Avenida forma parte de la memoria de los guatemaltecos durante la temporada navideña; ya convertida en una tradición que impulsa la economía local entre un ambiente familiar característico de las fiestas de fin de año en el país.

: Wilder López/Soy502 pic.twitter.com/7FYOWRsHI2 — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) December 20, 2025

Muchas familias buscan el estreno de Nochebuena; ropa, calzado y accesorios para las celebraciones del 24 de diciembre. Un tradicional recorrido que beneficia a negocios formales como a puestos informales característicos de esta época del año.

: Wilder López/Soy502 pic.twitter.com/p1dRPHEaAg — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) December 20, 2025

Las imágenes muestran un ambiente familiar entre de niños, jóvenes y adultos que disfrutan de un día con clima fresco, propio del mes de diciembre. El tránsito peatonal en el área fluye de manera constante, mientras los guatemaltecos comparan precios y realizan sus compras.

: Wilder López/Soy502 pic.twitter.com/pcK1DWyPcA — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) December 20, 2025

La Sexta Avenida forma parte de la memoria de los guatemaltecos durante la temporada navideña; ya convertida en una tradición que impulsa la economía local entre un ambiente familiar característico de las fiestas de fin de año en el país.