La Navidad se acerca y estas son las actividades para este fin de semana

Continúan los festejos y las actividades previas a celebrarse esta Navidad.

Las compras navideñas están por finalizar, se estima mayor afluencia en los centros comerciales y comercios, además de las siguientes actividades:

A partir de este viernes 19 de diciembre se espera la asistencia de cientos de guatemaltecos a observar el Mapping Fantástico, que iluminará la Catedral Metropolitana de Guatemala. En este popular show, que combina arte digital y tecnología de vanguardia, ofrecerá 3 funciones en estos horarios: 19:00, 20:00 y 21:00 horas, hasta el lunes 22 de diciembre.

(Foto: Municipalidad de Guatemala)

Además de la asistencia al Festival Navideño y los distintos bazares de la Municipalidad de Guatemala, ubicados en octava Calle, 19 Calle (Pastores), Parque San Francisco, Plaza Barrios, Plaza Sagrario y Sexta Calle. También el 21 de diciembre finaliza la Navidad Encantada, en el Mapa de Relieve, ubicado en la zona 2, desde las 17:00 a las 22 horas.

El sábado 20 de diciembre la Interfer iniciará su esperado “Comelón de Pizza”, quien invita a los asistentes a retarse en devorar la mayor cantidad de pizza a las 16:00 horas.

También en este evento de Interfer, arrancarán con un show de música y magia desde las 15:00 horas. A las 17:00 horas contarán con una imitación a Selena a y a las 20:00 en concierto se presenta “Viernes Verde”.

(Foto: Interfer)

Y para el domingo 21 de diciembre a las 20:30 horas se presentará en Interfer “Grupo Contacto”.

Además que este 19 de diciembre y el próximo 23 de diciembre, desde las 22:30 horas, se realizará el show de fuegos artificiales.

En la zona 1 de Mixco, se tendrá un especial y mágico desfile navideño, la Municipalidad de Mixco informo que este desfile saldrá el sábado 20 de diciembre, desde las 19:00 horas en el Parque El Calvario hasta finalizar, el Parque de Mixco.

A vísperas del nacimiento del Niño Jesús y la llegada de Santa, otra actividad previa es el teatro móvil: "Chapinavidad" organizado por la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, de 17:30 a 19:00 horas en los Salones Municipales El Pueblito y El Pajón.

(Foto: Municipalidad de Santa Catarina Pinula)

Este domingo 21 de diciembre se finaliza el rezo del Adviento, que reunirá a muchas familias guatemaltecas para festejarlo, así como distintas eucaristías conmemorativas en las iglesias católicas.