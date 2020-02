Así vive Thelma Aldana en EE.UU. como una migrante más

La exfiscal general, Thelma Aldana, vive como una migrante en Estados Unidos. Así se detalla en una publicación del Miami Herald.

"Mi triunfo será cuando regrese a Guatemala" le declaró Aldana a la periodista Monique O. Madan, autora del reportaje "La exfiscal de Guatemala encuentra refugio en EE.UU. y en sus compañeros migrantes".

(Foto: Miami Herald)

Se revela que la exjefa del Ministerio Público (MP) vive con ayuda de migrantes que "le pagaron el alquiler, la factura del teléfono celular, donaron muebles, ropa". También tiene ayuda humanitaria de una organización sin fines de lucro de Costa Rica.

Entre los migrantes que menciona se encuentra Boris Ochoa y su esposa. Son propietarios de una empresa de limpieza y mantenimiento en Nueva Jersey.

Aldana relató al Miami Herald que la pareja le encontró un apartamento y luego aparecieron con un camión lleno de sorpresas.

“ Mis ojos se llenaron de lágrimas. No podía entender por qué me estaban ayudando ” Thelma Aldana , exfiscal general

Cambio de vida

La vida de Thelma Aldana cambió. Como la mayoría de guatemaltecos que recién llegan, no domina bien el inglés. Su educación y títulos universitarios no tienen peso y todavía está esperando un permiso de trabajo, se explica.

No tiene protección y cuenta que una de las cosas que ha disfrutado es la libertad. "Puedo quedarme dormida a menudo" -en los viajes que hace en tren-, y "cuando despierto, me río porque me sorprende estar viva. Si fuera Guatemala, estaría muerta", señala.

Para muchos migrantes, y personas que viven en Guatemala, Thelma Aldana es una heroína.

*Con información del Miami Herald