¡Lleno total! Así se vivió el concierto de Miel San Marcos (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
30 de noviembre de 2025, 07:41
Miles de guatemaltecos se movilizaron de distintas partes para asistir. (Foto: Miel San Marcos)

En el marco de su 25 aniversario, se realizó una grabación en vivo de este concierto, donde se apreció la energía del público y la fuerza de la adoración que se tuvo la noche del 29 de noviembre.

Miel San Marcos, la agrupación de música cristiana integrada por los tres hermanos Josh, Luis y Sammy Morales, conmemoran sus inicios con este gran evento, como muestra de unidad, fe y adoración.

Familias completas se dieron cita en este evento masivo que se llevó a cabo en el Estadio Cementos Progreso, ubicado en la zona 6 de la Ciudad de Guatemala.

Así lucía el ambiente:

El próximo 6 de diciembre, realizarán una segunda presentación en la Arena de Ciudad de México.

