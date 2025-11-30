¡Lleno total! Así se vivió el concierto de Miel San Marcos (video)

En el marco de su 25 aniversario, se realizó una grabación en vivo de este concierto, donde se apreció la energía del público y la fuerza de la adoración que se tuvo la noche del 29 de noviembre.
EN CONTEXTO: Miel San Marcos celebrará su cumpleaños en Guatemala
Miel San Marcos, la agrupación de música cristiana integrada por los tres hermanos Josh, Luis y Sammy Morales, conmemoran sus inicios con este gran evento, como muestra de unidad, fe y adoración.
Familias completas se dieron cita en este evento masivo que se llevó a cabo en el Estadio Cementos Progreso, ubicado en la zona 6 de la Ciudad de Guatemala.
Así lucía el ambiente:
El próximo 6 de diciembre, realizarán una segunda presentación en la Arena de Ciudad de México.