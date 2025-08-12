Miel San Marcos celebrará su cumpleaños en Guatemala

-

La agrupación cristiana Miel San Marcos cumple 25 años y celebrará junto a los guatemaltecos en una noche de adoración y alabanza.

A través de un mensaje Josh Morales informó que el país sería el punto para esta fiesta de aniversario pues fue aquí que el ministerio nació para agradar a Dios y salir a otras naciones. "Esta noticia ha estado en nuestros corazones durante un tiempo".

En el país

"Acompáñanos a celebrar y agradecer a nuestro Dios por nuestros 25 años como familia Miel San Marcos, grabación en vivo en 2 Naciones", escribieron para anunciar la buena nueva.

"Nuestros primeros 10 años los hicimos en San Marcos, en la iglesia, fue una gran bendición", recordó morales acerca de su evolución. "Conocimos a muchas familias y muchos lugares de Guatemala, luego Dios nos sorprendió al viajar a muchas naciones, conocer pastores, líderes, iglesias, jóvenes restaurados, niños, familias", siguió.

"Dios ha sido fiel, si estamos aquí es por él, si estamos vivos es por la misericordia de Dios", dijo.

Acerca de la presentación en Guatemala

"25 años no se cumplen todos los días, es un número muy representativo, muy importante, hay que hacer algo, el señor puso algo grande, vamos a celebraro en dos países, el primero es Guatemala, la nación que nos ha visto crecer, donde nacimos y el otro país, el que nos reciió con los brazos abiertos es México", expresaron.

¿Dónde?

La presentación en Guatemala se llevará a cabo en el Estadio Cementos Progreso el 29 de noviembre. Luego en la Arena de Ciudad de México el 6 de diciembre.

Acerca de Miel San Marcos

Miel San Marcos es un grupo guatemalteco de música cristiana integrado por los tres hermanos Josh, Luis y Sammy Morales.​ El nombre "Miel" se deriva de las siglas de Ministerios Elim, nombre inicial de la iglesia Tabernáculo de Avivamiento y San Marcos, por el nombre del departamento donde surgió la iglesia.

