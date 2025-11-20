¡Brilla la zona 11! Así se vivió el Desfile Navideño este 19 de noviembre

Esta actividad navideña generó sonrisas y marcó el inicio de las festividades en los vecinos de la zona 11 de la Ciudad de Guatemala.
El Desfile Navideño organizado por la Municipalidad de Guatemala llevó alegría a las calles de la zona 11 capitalina.
Las coloridas carrozas navideñas fueron disfrutadas por los distintos vecinos del sector.
Desde los más pequeños hasta los más adultos salieron de sus casas para poder observar a detalle esta actividad.
Santa Claus y Mamá Claus saludaron a las familias guatemaltecas, dejando una sonrisa en sus rostros.
De esta manera tuvieron una noche alegre los ciudadanos que residen en esta zona.