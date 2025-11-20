Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Brilla la zona 11! Así se vivió el Desfile Navideño este 19 de noviembre

  • Por Geber Osorio
19 de noviembre de 2025, 21:12
Ciudad de Guatemala
Las carrozas iluminadas le dieron el color a las calles de la zona 11 capitalina.&nbsp;(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

Las carrozas iluminadas le dieron el color a las calles de la zona 11 capitalina. (Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

Esta actividad navideña generó sonrisas y marcó el inicio de las festividades en los vecinos de la zona 11 de la Ciudad de Guatemala.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Atención! Anuncian Desfile de Bandas Navideñas 2025 en la ciudad

El Desfile Navideño organizado por la Municipalidad de Guatemala llevó alegría a las calles de la zona 11 capitalina.

Las coloridas carrozas navideñas fueron disfrutadas por los distintos vecinos del sector.

(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)
(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

Desde los más pequeños hasta los más adultos salieron de sus casas para poder observar a detalle esta actividad.

(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)
(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

Santa Claus y Mamá Claus saludaron a las familias guatemaltecas, dejando una sonrisa en sus rostros.

(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)
(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

De esta manera tuvieron una noche alegre los ciudadanos que residen en esta zona.

(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)
(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)
(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar