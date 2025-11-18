Versión Impresa
Así se vivió el Desfile Navideño en la zona 18 este lunes 17 de noviembre

  • Por Geber Osorio
17 de noviembre de 2025, 20:43
Ciudad de Guatemala
El Desfile Navideño transitó las calles de la zona 18 esta noche. (Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

El Desfile Navideño transitó las calles de la zona 18 esta noche. (Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

Este lunes el Desfile Navideño de la Municipalidad fue disfrutado por los vecinos de la zona 18 capitalina.

El Desfile Navideño organizado por la Municipalidad de Guatemala recorrió la noche de este lunes 17 de noviembre las calles de la zona 18.

Esta vez transitó por las rutas del bulevar San Rafael y colonia Paraíso 2, donde los vecinos del sector pudieron disfrutar de esta actividad.

(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)
(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

Entre familias y amistades lograron convivir en conjunto para observar las distintas carrozas navideñas.

(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)
(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

Personas de todas las edades salieron de sus casas para observar las coloridas carrozas.

(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)
(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)
(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)
(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

