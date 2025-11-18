Así se vivió el Desfile Navideño en la zona 18 este lunes 17 de noviembre

Este lunes el Desfile Navideño de la Municipalidad fue disfrutado por los vecinos de la zona 18 capitalina.
El Desfile Navideño organizado por la Municipalidad de Guatemala recorrió la noche de este lunes 17 de noviembre las calles de la zona 18.
Esta vez transitó por las rutas del bulevar San Rafael y colonia Paraíso 2, donde los vecinos del sector pudieron disfrutar de esta actividad.
Entre familias y amistades lograron convivir en conjunto para observar las distintas carrozas navideñas.
Personas de todas las edades salieron de sus casas para observar las coloridas carrozas.