¿Calor y lluvia? Así estará el clima este martes 18 de noviembre

  • Por Geber Osorio
17 de noviembre de 2025, 17:30
Insivumeh
Un ambiente cálido se espera durante este martes, pero no se descartan lluvias. (Foto ilustrativa: istock)

Un ambiente cálido se espera durante este martes, pero no se descartan lluvias. (Foto ilustrativa: istock)

El Insivumeh indica que para este martes se espera un ambiente cálido, pero con posibles lluvias o lloviznas en algunos sectores.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) ha dado a conocer el pronóstico del clima para este martes.

Según las condiciones atmosféricas, se prevé un amanecer con neblina y posibles lloviznas en valles o sectores montañosos.

Durante el día, se espera un ambiente cálido y soleado, sin descartar un viento ligero del norte con posibilidad de cambio a sur.

Una leve entrada de humedad provocará lluvias o lloviznas dispersas al final de la tarde o en las primeras horas de la noche en las regiones occidente y bocacosta.

Se prevén lluvias o lloviznas en el sur y occidente del país. (Foto: Insivumeh)
Se prevén lluvias o lloviznas en el sur y occidente del país. (Foto: Insivumeh)

No se descartan lluvias de carácter local en el resto del país, según indicaron los expertos.

Además, persistirán las bajas temperaturas en los sectores más elevados del occidente y del altiplano central.

