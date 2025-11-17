¿Calor y lluvia? Así estará el clima este martes 18 de noviembre

El Insivumeh indica que para este martes se espera un ambiente cálido, pero con posibles lluvias o lloviznas en algunos sectores.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) ha dado a conocer el pronóstico del clima para este martes.
Según las condiciones atmosféricas, se prevé un amanecer con neblina y posibles lloviznas en valles o sectores montañosos.
Durante el día, se espera un ambiente cálido y soleado, sin descartar un viento ligero del norte con posibilidad de cambio a sur.
Una leve entrada de humedad provocará lluvias o lloviznas dispersas al final de la tarde o en las primeras horas de la noche en las regiones occidente y bocacosta.
No se descartan lluvias de carácter local en el resto del país, según indicaron los expertos.
Además, persistirán las bajas temperaturas en los sectores más elevados del occidente y del altiplano central.