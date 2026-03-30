Así se vivió el Festival del Mango en la ciudad

-

El evento buscó promover el consumo y la versatilidad de esta fruta tropical.

El Festival del Mango se realizó este domingo 29 de marzo en Plaza Honduras, en Pasos y Pedales, donde reunió a familias, deportistas y emprendedores.

En las degustaciones se presentó desde mango fresco hasta preparaciones como mangonadas, granizadas, ceviche, postres, mermeladas y conservas; una variedad que mostró las diferentes formas en que puede consumirse esta fruta.

Así se vivió el Festival del Mango, actividad impulsada por Agexport para promover el consumo de dicho producto en el país. pic.twitter.com/OpH2RT8oPo — JessicaOsorio502 (@JOsorioSoy502) March 30, 2026

El presidente del Comité de Mango de AGEXPORT, Edwin Zaparolli, indicó que esta fue una de las ediciones con mayor participación. "Estamos en la edición número 7 del Festival de Mango, que para nuestra satisfacción ha sido una de las más concurridas de los últimos años", señaló.

El festival del mango de este año fue una de las más concurridas. (Foto: AGEXPORT)

Asimismo, explicó que el objetivo del evento fue promover el consumo del mango en el país. "El objetivo de esto es realmente poder promover la fruta entre la población de Guatemala y ver las diferentes formas en que se pueden consumir", agregó.

Con el Festival del Mango, los organizadores buscaron promover el consumo de dicho producto. (Foto: Jorge Sente/Soy502)

Zaparolli también se refirió al crecimiento del sector, integrado por más de 200 productores. "Cada año hemos ido mejorando", comentó, y agregó que se proyecta una producción mayor para esta temporada. "Creemos que vamos a tener una producción récord, esperamos un millón de cajas más que el año pasado", indicó.

Guatemala reportó crecimento en exportación de mango en el 2025. (Foto: AGEXPORT)

De acuerdo con datos de AGEXPORT en 2025 Guatemala exportó más de 3.6 millones de cajas de mango, principalmente hacia Estados Unidos.

Durante la actividad personas que finalizaban sus rutinas deportivas se acercaron al lugar junto a familias que podían degustar y adquirir productos a base de mango a la venta.

El evento promocionó la versatilidad de esta fruta. (Foto: AGEXPORT)

"En los últimos años, se han intensificado los esfuerzos por impulsar la agroindustria del mango, apostando por productos con valor agregado como pulpa y mango deshidratado, en línea con la creciente demanda global de snacks saludables", se lee en un comunicado.