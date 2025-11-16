Así se vivió la inauguración del árbol navideño

Con música, luces y fuegos artificiales fue inaugurado el tradicional árbol navideño en El Obelisco.
Cientos de guatemaltecos acudieron este sábado a los alrededores de El Obelisco para presenciar la inauguración del tradicional árbol navideño, uno de los eventos que marca oficialmente el inicio de la época navideña en la capital.Este evento da paso al inicio de la temporada navideña.
Desde horas antes del encendido, familias, jóvenes y visitantes comenzaron a concentrarse en la zona, generando un ambiente festivo que se replicó ampliamente en redes sociales.
La inauguración del árbol navideño incluyó actividades artísticas y presentaciones musicales que acompañaron el momento en el que miles de luces fueron encendidas simultáneamente.
De acuerdo con publicaciones compartidas en redes sociales, muchos asistentes destacaron la organización del evento y la seguridad en el área, factores mencionados como claves para que más familias se sumaran a la celebración.
El espectáculo también generó reacciones sobre el impacto cultural de esta actividad que, desde hace varias décadas, se ha consolidado como uno de los símbolos más representativos del inicio de las festividades de fin de año en Guatemala.
Comentarios de internautas resaltaron que, pese al tránsito y la afluencia masiva, el encendido del árbol navideño continúa siendo un punto de encuentro que une a cientos de personas en torno a una tradición compartida.