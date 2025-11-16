Versión Impresa
Familias esperan la inauguración de árbol navideño en El Obelisco

  • Por Redacción Soy502
15 de noviembre de 2025, 19:03
Este sábado se realizará la inauguración de un Árbol navideño en El Obelisco. (Foto: Sandra Sebastían)

Este sábado se realizará la inauguración de un Árbol navideño en El Obelisco. (Foto: Sandra Sebastían)

La noche de este sábado será inaugurado un árbol navideño en El Obelisco. 

Decenas de familias guatemaltecas se encuentran reunidas en El Obelisco a la espera de la inauguración del tradicional árbol navideño. 

Con este festival se da por inaugurado el inicio de la temporada navideña en el país. 

La Policía Nacional Civil brinda seguridad en los alrededores por la aglomeración de personas que se encuentran en la actividad.

 

