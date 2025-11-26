¡Noche mágica! Así se vivió la inauguración Navideña en el Irtra Mundo Petapa (video)

-

La Temporada Navideña en el Irtra ha sido oficialmente inaugurada con un espectacular show de luces y el lema "Comparte tu Felicidad" en Mundo Petapa.

Con un estallido de color, música y alegría, el Parque de Diversiones Mundo Petapa dio la bienvenida a su esperada Temporada Navideña bajo el lema "Comparte tu Felicidad".

Desde el mediodía, cientos de familias guatemaltecas ingresaron al parque para disfrutar de un ambiente cargado de espíritu festivo y sorpresas en cada rincón.

El evento inaugural abrió con el espectáculo musical "Navidad de los Mundos Mágicos", una puesta en escena que transportó al público a universos llenos de fantasía, personajes entrañables y emociones que marcaron el inicio perfecto para la celebración. Conforme avanzaba la tarde, Mundo Petapa se llenó de brillo con miles de luces que iluminaron sus avenidas, juegos y plazas.

Uno de los momentos más esperados fue el desfile de carrozas y personajes icónicos del Irtra, acompañados de bandas musicales que recorrieron el parque entre aplausos y fotografías de los visitantes. La jornada cerró con un show de fuegos artificiales que pintó el cielo con destellos y reforzó la atmósfera navideña.

Todo el mes

Durante todo diciembre, el Irtra ofrecerá una agenda especial de actividades pensada para todas las edades. Entre las presentaciones programadas destacan villancicos infantiles, conciertos de Bossa Christmas, un espectáculo de jazz y el tradicional show de nieve.

La celebración también se extiende hasta el Parque de Diversiones Xetulul, en Retalhuleu, donde la temporada navideña inició con actividades temáticas, música y experiencias diseñadas para que las familias vivan momentos inolvidables.

Con esta apertura, el Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) reafirma su compromiso de ofrecer espacios seguros y recreativos donde las familias guatemaltecas puedan compartir, disfrutar y crear recuerdos memorables, especialmente en la época más esperada del año.

