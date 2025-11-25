¿Frío y lluvia? Así estará el clima este miércoles 26 de noviembre

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) pronostica lluvias en algunos sectores del país para este miércoles 26 de noviembre.

Se prevé neblina al amanecer en valles o sectores montañosos. Durante el resto de la mañana se presentaría viento ligero incrementando gradualmente su velocidad, sobre todo en áreas montañosas en el altiplano central y oriente.

En horas de la tarde, se pronostica un incremento de nublados con lloviznas o lluvias en las regiones del norte y caribe, esto debido al acercamiento de un frente frío al norte del país.

Sin embargo, los expertos no descartan lluvias dispersas en el resto del territorio nacional.

Un frente frío ingresará por el norte del país. (Foto: Insivumeh)