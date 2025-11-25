Versión Impresa
¿Frío y lluvia? Así estará el clima este miércoles 26 de noviembre

  • Por Geber Osorio
25 de noviembre de 2025, 17:04
Insivumeh
El ingreso de un frente frío podría estar acompañado de lloviznas o lluvias. (Foto ilustrativa: istock)

El Insivumeh emitió su pronóstico del tiempo para el miércoles 26 de noviembre, destacando la influencia de un frente frío que generará lluvias dispersas en el territorio de Guatemala.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) pronostica lluvias en algunos sectores del país para este miércoles 26 de noviembre.

Se prevé neblina al amanecer en valles o sectores montañosos. Durante el resto de la mañana se presentaría viento ligero incrementando gradualmente su velocidad, sobre todo en áreas montañosas en el altiplano central y oriente.

En horas de la tarde, se pronostica un incremento de nublados con lloviznas o lluvias en las regiones del norte y caribe, esto debido al acercamiento de un frente frío al norte del país.

Sin embargo, los expertos no descartan lluvias dispersas en el resto del territorio nacional.

Un frente frío ingresará por el norte del país. (Foto: Insivumeh)
Las bajas temperaturas seguirán presentes en sectores del occidente y del altiplano central, indicó el Insivumeh, por lo que recomienda abrigarse adecuadamente en la noche y madrugada.

