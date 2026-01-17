Alerta en cárceles del país: reos causan destrozos en Renovación I (video)

Los penales Fraijanes II y en el Sector 11 del Centro Preventivo de la zona 18, también se presentaron disturbios.
EN CONTEXTO: Motín en Renovación I: privados de libertad toman torres de vigilancia
Reos de diferentes centros carcelarios se organizaron para realizar un motín durante la mañana del 17 de enero. Un incendio se originó dentro de las instalaciones de Renovación I.
Mientras las llamas crecían, la tensión dentro de la cárcel se intensificó, dado que la ruta que conduce hacia ella se produjo otro incendio de un vehículo por desconocidos.
Familiares de los prisioneros bloquearon la ruta, además de observarse la presencia con total libertad de los prisioneros en las torres de vigilancia del penal.
Ventanas, puertas y techos fueron consumidos por el fuego como se observa en un video que circula en redes sociales.
Cuerpos de socorro de los Bomberos Voluntarios se hicieron presentes fuera del perímetro del centro carcelario para poder atender esta emergencia.