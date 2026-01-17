Versión Impresa
Motín en cárceles del país: reos toman torres de vigilancia

  • Por Maria Fernanda Gallo
17 de enero de 2026, 11:15
En las torres de vigilancia se observa a prisioneros. (Foto: redes sociales)

Luego de reportarse un incendio de alta magnitud, en las torres de vigilancia se observa la presencia de reos recluidos en Renovación I.

En horas de la mañana del 17 de enero, se inició con disturbios dentro de las instalaciones del penal, lo que produjo un incendio.

Ante la presencia de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil, el Ejército de Guatemala y el grupo Élite del Sistema Penitenciario, el ambiente del lugar se ha intensificado, en donde se observa que en las torres de vigilancia ha sido tomada por prisioneros, quienes amenazan desde lo alto. 

(Foto: redes sociales)
Esto ocurre mientras familiares y otros disturbios se generan en la ruta, que permanece bloqueada y conduce a la cárcel, donde, según las investigaciones, se busca una fuga masiva de reos.

