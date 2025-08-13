¡Antojitos y juegos! No te pierdas la "Feria del Mundo Petapa" en el Irtra

-

Asiste con tu familia y pasa un momento divertido.

El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) anunció su "Feria del Parque Mundo Petapa", la cual se llevará a cabo este 15, 16 y 17 de agosto.

La actividad se realizará en la Plaza Divertida.

Al llegar podrás disfrutas de muchas novedades como marimba, antojitos típicos y juegos de arcada, entre otras sorpresas más.

También podrás compartir misteriosos momentos con varios personajes de Leyendas de Guatemala.