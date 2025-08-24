Asiste a las Ferias Artesanales en Antigua Guatemala

Aparta la fecha y apoya a los grandes artesanos de la ciudad colonial.
OTRAS NOTICIAS: El trágico accidente que acabó con la vida de joven estudiante
El próximo fin de semana, 30 y 31 de agosto, no te pierdas las Ferias Artesanales, un espacio dedicado a la artesanía antigüeña.
La actividad, organizada por la Municipalidad de Antigua Guatemala, se realizará en la Plaza Mayor de Antigua, de 8:00 a 18 horas.
Si vives en Antigua y quieres participar aún puedes inscribirte en el Centro de Impulso Económico Municipal CIEM.