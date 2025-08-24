Versión Impresa
Asiste a las Ferias Artesanales en Antigua Guatemala

  • Por Jessica González
24 de agosto de 2025, 11:45
El evento será el próximo fin de semana. (Foto: Archivo/Soy502)

Aparta la fecha y apoya a los grandes artesanos de la ciudad colonial.

El próximo fin de semana, 30 y 31 de agosto, no te pierdas las Ferias Artesanales, un espacio dedicado a la artesanía antigüeña.

La actividad, organizada por la Municipalidad de Antigua Guatemala, se realizará en la Plaza Mayor de Antigua, de 8:00 a 18 horas.

Si vives en Antigua y quieres participar aún puedes inscribirte en el Centro de Impulso Económico Municipal CIEM.

