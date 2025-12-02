¡Navidad de ensueño! El Mapa en Relieve se ilumina con un sendero mágico.

-

El centenario Mapa en Relieve se transforma en un mágico destino para la temporada con su espectacular "Sendero de Luces". La actividad está disponible hasta el 21 de diciembre.

El Mapa en Relieve espera a todos los vecinos que quieran disfrutar de la temporada navideña; el monumento centenario ahora se transforma en un sendero de luces y emociones para que las familias guatemaltecas compartan la magia de la Navidad.

La actividad se llevará a cabo hasta el 21 de diciembre, de martes a domingo, entre las 17:00 y las 22:00 horas. El acceso tendrá un costo de Q5 para nacionales y Q25 para extranjeros.

Este es otro lugar para vivir la magia de la Navidad. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Por ello, la municipalidad incita a visitar el lugar donde encontrarán: un sendero iluminado con figuras navideñas que acompañan el recorrido y evocan la ilusión de la temporada. Fogatas para disfrutar un momento cálido y acogedor con la familia al caer la tarde.

Además, tendrán sets fotográficos con Santa Claus para grandes y pequeños. Un área gastronómica con sabores de la temporada, ideal para compartir entre risas y conversaciones.

Se cuenta con iluminación especial. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

A todo esto no faltarán los recorridos por el Monumento del Mapa para descubrir la obra de ingeniería y arte que representa al país, una excelente opción para quienes desean vivir una Navidad diferente en la ciudad de Guatemala.

Tiempo de compartir

Esta es una época en la que el bullicio suele llenar las calles y los hogares guatemaltecos; la comuna recuerda que es importante, porque hay opción de fortalecer lazos al compartir una salida, una foto o una conversación, porque crea recuerdos que perduran.

Es una invitación para vivir una Navidad diferente. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Se transmiten valores al acudir todos juntos, reforzando principios de solidaridad, participación ciudadana y sentido de pertenencia al territorio. También se promueve la inclusión con un costo simbólico en un espacio donde más familias puedan disfrutar sin que el presupuesto sea un obstáculo.

Conecta generaciones, ya que los abuelos recuerdan otros tiempos, los hijos viven la novedad y todos juntos reconocen que la ciudad ofrece espacios donde crear nuevas tradiciones.

Decoración

La Escuela Taller Municipal es un claro ejemplo de cómo la formación técnica desarrolla acciones concretas para el beneficio de la comunidad, ya que los alumnos construyeron cabañas y algunos adornos en el lugar.

Se han programado diferentes actividades para disfrutar en familia. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

La institución forma parte del programa nacional de Escuelas Taller, ofrece capacitación técnica gratuita en oficios como carpintería, herrería y electricidad, entre otros. Se busca orientar a jóvenes que buscan integrarse al mundo laboral o emprender con sus propios recursos.

El integrar a los jóvenes en la construcción del ambiente navideño representó una apuesta doble, ya que generó un espacio de aprendizaje, orgullo y visibilidad para ellos; al mismo tiempo dota al evento de un carácter auténtico, local y participativo.

El Mapa en Relieve ya está recibiendo a los vecinos. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

El Mapa en Relieve es una joya histórica y arquitectónica de Guatemala, inaugurada el 29 de octubre de 1905. Fue ideado para mostrar la compleja topografía del país, convirtiéndose en un fiel representante de su geografía.

Ubicado en la zona 2 de la Ciudad de Guatemala, este monumento centenario es considerado una obra de ingeniería y arte única. Forma parte de los puntos de interés más singulares de la capital, atrayendo a familias, viajeros y curiosos.