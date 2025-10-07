Debido a las lluvias, asistencia a clases queda a discreción de los padres de familia

Las intensas lluvias han complicado el paso en varios sectores del país.
Ante la situación climática que afecta al país y la alerta naranja vigente por las intensas lluvias, el Ministerio de Educación (Mineduc) ha dejado a discreción de los padres de familia la decisión de enviar o no a sus hijos a los centros educativos.
Según el comunicado oficial, el Mineduc establece que "pueden decidir si llevan a sus hijos a clases cuando haya limitaciones de movilidad o riesgos de seguridad derivados de las lluvias, pues en estos casos no se aplicará sanción alguna".
Al mismo tiempo, la cartera educativa aclaró que las actividades escolares continúan desarrollándose con normalidad en la mayor parte del territorio nacional, de acuerdo con la planificación establecida.
Sin embargo, esto no aplica en las zonas donde la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) ha ordenado la suspensión.
Evalúan situación
Autoridades resaltan que "esta entidad es la única responsable de emitir los lineamientos sobre los cuales pueden decidirse suspensiones de clases. Hasta el momento no se han emitido disposiciones y las condiciones continúan en evaluación y monitoreo permanente en coordinación con el Insivumeh".
Las autoridades educativas instan a la comunidad escolar a actuar con prudencia, priorizar la seguridad de los estudiantes y seguir las recomendaciones oficiales emitidas por las entidades competentes.