Asociación de Periodistas condena ola de violencia en Guatemala

La Asociación de Periodistas de Guatemala se ha solidarizado con los familiares de los ocho agentes de la PNC que fallecieron al ser atacados por terroristas.

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), se manifestó ante los hechos y la coyuntura nacional marcada por un fin de semana de violencia, donde se registraron ataques orquestado por organizaciones criminales contra la institucionalidad del Estado.

Esta asociación mostró su solidaridad con los familiares de los ocho agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que, en el cumplimiento de su deber fueron víctimas mortales del crimen organizado.

Asimismo, realizaron un enérgico llamado a las autoridades para que asuman su responsabilidad como garantes del orden público y restablezcan el control en los centros carcelarios para evitar que "se conviertan en nodos desestabilizadores y propiciadores de la violencia e inseguridad ciudadana", dijo la AGP.

También, condenó de manera categórica los ataques perpetrados y le solicitó al Gobierno de la República redoblar esfuerzos para el restablecimiento del orden y la paz social, sin que ello implique debilitar la lucha por la recuperación y el fortalecimiento del sistema de justicia.

La APG hace llamado a la unidad, la concordia y la paz social; además, invita a los diferentes sectores de la sociedad guatemalteca a unirse en la defensa de la institucionalidad democrática y luchar para recuperar el sistema de justicia que "se ha visto vulnerado por actores que buscan perpetuarse bajo el amparo de la corrupción e impunidad", agregó la asociación.

Por lo tanto, "instamos al Gobierno a garantizar la seguridad, la paz y el bienestar de la población como mandato constitucional y compromiso ineludible con la ciudadanía", puntualizó la AGP.