Hospital San Juan de Dios suspende consultas externas para este lunes

Las emergencias continuarán siendo atendidas con normalidad durante todo el día.
OTRAS NOTICIAS: USAC suspende clases presenciales para este lunes 19 de enero
El Hospital General San Juan de Dios decidió suspender las consultas externas para este lunes 19 de enero, ante los acontecimientos recientes en el país.
Esto debido a los hechos de violencia que se registraron contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) por parte de terroristas que acabaron con la vida de ocho policías.
Por lo tanto, dicho centro de salud toma la medida con el objetivo de garantizar la seguridad de pacientes, personal y usuarios del hospital, detallaron.
Sin embargo, indicaron que las emergencias serán atendidas con normalidad las 24 horas.
De igual manera, todo el personal deberá presentarse a sus labores, y el personal de consulta externa será reubicado de acuerdo a las necesidades de las jefaturas y/o servicios.