Así se ve el atardecer de este martes 18 de noviembre en Guatemala

Un fenómeno digno de postal se observó en el territorio nacional, regalando a los guatemaltecos un asombroso atardecer.
Un espectacular atardecer se ha observado este martes en el territorio nacional tras un día soleado y con nubes dispersas.
Desde El Mirador de Chinautla se han logrado captar algunas de las imágenes que ha dejado la naturaleza este 18 de noviembre.
Como es costumbre para este época de fin de año, el cielo se ha visto resplandecido por las tonalidades del amarillo por el Sol.
Sin embargo, esta vez, una nube que cubre parte de la ciudad, ha mostrado una llamativa imagen.
Por lo que al fondo se observan los volcanes y montañas que rodean los distintos sectores de la ciudad.