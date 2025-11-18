Versión Impresa
Así se ve el atardecer de este martes 18 de noviembre en Guatemala

  • Por Geber Osorio
18 de noviembre de 2025, 17:43
Así se ha visto el atardecer desde El Mirador de Chinautla. (Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

Un fenómeno digno de postal se observó en el territorio nacional, regalando a los guatemaltecos un asombroso atardecer.

Un espectacular atardecer se ha observado este martes en el territorio nacional tras un día soleado y con nubes dispersas.

Desde El Mirador de Chinautla se han logrado captar algunas de las imágenes que ha dejado la naturaleza este 18 de noviembre.

(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)
Como es costumbre para este época de fin de año, el cielo se ha visto resplandecido por las tonalidades del amarillo por el Sol.

(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)
Sin embargo, esta vez, una nube que cubre parte de la ciudad, ha mostrado una llamativa imagen.

Por lo que al fondo se observan los volcanes y montañas que rodean los distintos sectores de la ciudad.

