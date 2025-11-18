Campaña “Chaye por Vaso” fomenta cultura del reciclaje municipal

-

La campaña de Reciclaje de vidrio denominada Chaye por Vaso resultó un éxito, logrando la recolección de envases en desuso de más de mil libras de vidrio que serán reutilizadas por Vica. Impulsada por la municipalidad de Villa Canales, Guatemala, esta iniciativa fomenta los hábitos sostenibles y el proceso de reciclaje adecuado, buscando expandir las jornadas de reciclaje comunal debido a la gran participación de los vecinos.

Los vecinos se hicieron presentes a la campaña llamada "Chaye por Vaso", la cual tenía como propósito retirar de los hogares todo tipo de envase en desuso, de esta forma, se espera fomentar la cultura del reciclaje en el municipio.

Durante la actividad, los pobladores se sumaron de forma entusiasta, ya que entregaron botellas, frascos y otros recipientes acumulados en sus casas.





Las amas de casa salieron felices durante la actividad al recibir un vaso nuevo. (Foto: Edward Morales/Colaborador)

Este fue un esfuerzo de la Oficina de Medio Ambiente municipal, con el apoyo de la empresa Grupo Vidriero Centroamericano (Vical).

"Cada botella que logramos recuperar representa un paso hacia un municipio más limpio y responsable con el medio ambiente. Queremos agradecer a las familias que participaron y motivar a quienes no pudieron llegar a unirse en las próximas jornadas", expresó el alcalde Ramiro Rivera.





“Chaye por Vaso” promueve la conciencia ambiental y la limpieza comunitaria. (Foto: Edward Morales/Colaborador)

Con estas acciones, la comuna se compromete con el cuidado del entorno y la promoción de hábitos sostenibles entre los habitantes.

"El resultado fue la recolección de más de mil libras de vidrio, material que será reutilizado por la empresa para reducir el impacto ambiental", comentó Eduardo Ordóñez, representante de Vical.

La municipalidad informó que, debido a la buena respuesta de la población, se programarán nuevas fechas para extender la actividad a las comunidades de la montaña, donde varios vecinos manifestaron su interés en participar en este tipo de campañas de reciclaje.

El mejor producto

El vidrio al ser reciclado no pierde calidad y permite un ahorro energético de aproximadamente el 30 %, sin embargo, para tener pasar por el proceso es necesario hacerlo correctamente, para ello se debe separar por color, a este se le llama "calcín", a este también puede mezclar con materia prima virgen si es necesario.





La campaña se replicará en oros sectores del municipio. (Foto: Edward Morales/Colaborador)

De esta forma, se evita la extracción de materias primas y se reduce la necesidad de transporte, lo cual disminuye las emisiones de dióxido de carbono.

Otro factor a tomar en cuenta, es la versatilidad del vidrio, ya que no solo se usa para la fabricación de botellas o frascos, se tiene la opción de utilizar en mezclas asfálticas o para elaborar baldosas.





Varias docenas de vasos se entregaron a las personas que llevaron sus envases. (Foto: Edward Morales/Colaborador)

La población debe tomar en cuenta que no todo el vidrio se puede reciclar, las bombillas, los espejos, cristales de laboratorio o platos de cerámica o porcelana quedan fuera de las posibilidades de reciclaje, en tanto las botellas, frascos de alimentos, copas y vasos, son ideales para el proceso.

