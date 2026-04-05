Los astronautas de Artemis II contemplan partes de la Luna nunca antes vistas

-

La nave espacial superó la marca de dos tercios de su viaje hacia el tan esperado sobrevuelo lunar.

Tras un exitoso despegue desde Florida el miércoles 1 de abril, la tripulación se dirige ahora a toda velocidad hacia la Luna, a unos 400.000 km de la Tierra, es decir, mil veces más lejos que la Estación Espacial Internacional (ISS) y deberían llegar a las inmediaciones lunares el lunes, una primicia en más de medio siglo.

Los astronautas de Artemis II han contemplado partes de la Luna nunca antes vistas por ningún humano, informaron este domingo los miembros de la tripulación, cuando su nave espacial superó la marca de dos tercios de su viaje hacia el tan esperado sobrevuelo lunar.

Fotografía de la Luna tomada por un miembro de la tripulación de Artemis II a través de la ventana de la nave espacial Orion el 3 de abril de 2026. (Foto: AFP)

Las vistas de la Luna

"Esta misión marca la primera vez que toda la cuenca ha sido vista por ojos humanos", dijo la NASA. El enorme cráter, que se asemeja a una diana, ya había sido fotografiado anteriormente por cámaras en órbita.

Hablando en vivo desde el espacio con niños canadienses, la astronauta Christina Koch dijo que lo que más entusiasmaba a la tripulación era ver la cuenca, a la que a veces se denomina el "Gran Cañón" de la Luna.

"Es muy característico y ningún ojo humano había visto nunca antes este cráter hasta hoy, realmente, cuando tuvimos el privilegio de verlo", dijo Koch durante la sesión de preguntas y respuestas organizada por la Agencia Espacial Canadiense.

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II se preparaban el 4 de abril para su tan esperado sobrevuelo lunar. (Foto: AFP)

El próximo hito

El próximo gran hito se espera entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, momento en el que los astronautas entrarán en la "esfera de influencia lunar", donde la gravedad de la Luna ejercerá una fuerza mayor sobre la nave espacial que la de la Tierra.

Si todo transcurre sin contratiempos, cuando la nave Orion gire alrededor de la Luna los astronautas -los estadounidenses Koch, Reid Wiseman y Victor Glover, junto con el canadiense Jeremy Hansen- podrían batir un récord al aventurarse más lejos de la Tierra que ningún ser humano hasta ahora.

"Gracias a ustedes ya todo el equipo en tierra por perpetuar el legado de Apolo con Artemis. Buen viaje y regreso seguro", les deseó el astronauta del programa Apolo Charles Duke, que hoy tiene 90 años.

La NASA aspira a un alunizaje en 2028, es decir, antes del final del mandato de Donald Trump.