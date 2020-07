Asturias: "Por ahorita el color verde no va a ser utilizado"

El Gobierno aún no utilizará el verde en el tablero de alertas Covid-19, también conocido como semáforo.

El jefe de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 (Coprecovid), Edwin Asturias, señaló que el país aún no está preparado para liberar las medidas de restricción y que algunos municipios implementen la "nueva normalidad".

Aunque hay municipios libres de Covid-19 y otros con pocos casos, Asturias explicó que aún hay pocas pruebas y que prevén un repunte de casos en las zonas rurales del país.

"Por ahorita el color verde no va a ser todavía utilizado, principalmente porque sabemos que por el número de pruebas en muchos lugares recónditos del país, muy lejanos, todavía no hemos llegado a ese nivel de pruebas que podemos asegurar que ese municipio, esa localidad, no tenga casos importantes", señaló Asturias la tarde de este viernes durante una reunión virtual con diputados de la bancada Visión con Valores (Viva).

"También estamos en un momento de la epidemia en el que mientras la región central está ya en la subida, o en la cima de ese contagio, el área rural de Guatemala todavía está en ese proceso de comenzar a tener sus casos iniciales", añadió.

El director de la Coprecovid añadió que en este momento sería contraproducente "abrir a un verde pensando que ya tenemos una nueva normalidad, cuando realmente esto apenas comienza para muchas regiones rurales del país".

De acuerdo con lo anunciado por el presidente Alejandro Giammattei, la alerta verde se implementará en los municipios que tengan menos de 5 casos por cada 100 mil habitantes y en esta se permitirá que todos los sectores laborales realicen sus actividades con los protocolos debidos.