Asume nuevo viceministro de Infraestructura en la cartera de Comunicaciones

  • Por Jessica Osorio
16 de diciembre de 2025, 14:33
Pedro Martínez, exdirector del Fondo Social de Seguridad asumió como nuevo viceministro de Infraestructura en el CIV. (Foto: FSS/Soy502)

En el CIV siguen los cambios. Este martes trascendió que Pedro Martínez estará a cargo del vicedespacho de Infraestructura.

El exdirector del Fondo Social de Solidaridad (FSS) asumió el cargo de Viceministro del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

El funcionario estará a cargo del vicedespacho de Infraestructura, dieron a conocer las autoridades de dicha cartera.

Dicha dependencia se sencarga de supervisar, planificar y ejecutar políticas para el desarrollo de la infraestructura vial, de comunicaciones y habitacional del país.

En la trayectoria del nuevo viceministro destaca que es Ingeniero Civil con especialización en Geología y más de una década de experiencia en diseño, supervisión y evaluación de proyectos de infraestructura pública y privada.

En el FSS se desempeñó como coordinador de Formulación de Proyectos y monitor de ejecución de dichos planes. 

