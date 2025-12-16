Asume nuevo viceministro de Infraestructura en la cartera de Comunicaciones

En el CIV siguen los cambios. Este martes trascendió que Pedro Martínez estará a cargo del vicedespacho de Infraestructura.
El exdirector del Fondo Social de Solidaridad (FSS) asumió el cargo de Viceministro del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
El funcionario estará a cargo del vicedespacho de Infraestructura, dieron a conocer las autoridades de dicha cartera.
Dicha dependencia se sencarga de supervisar, planificar y ejecutar políticas para el desarrollo de la infraestructura vial, de comunicaciones y habitacional del país.
En la trayectoria del nuevo viceministro destaca que es Ingeniero Civil con especialización en Geología y más de una década de experiencia en diseño, supervisión y evaluación de proyectos de infraestructura pública y privada.
En el FSS se desempeñó como coordinador de Formulación de Proyectos y monitor de ejecución de dichos planes.