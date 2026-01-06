Tanya Zea: La voz de oro de Cobán e ícono de la balada romántica en los 70

-

La icónica artista guatemalteca Tanya Zea, nacida en Cobán, dejó una huella imborrable en la balada romántica durante la década de 1970. Con éxitos como "Se burlan de mí" y más de 20 álbumes, llegó a compartir escenario con cantantes como Julio Iglesias, José José y Celia Cruz.

Tanya Hazel Zea García, nacida el 25 de febrero de 1953 en Cobán, Alta Verapaz, inició su trayectoria musical desde temprana edad.

Hija de Wálter Leopoldo Zea Ligorría y Elvira García, ingresó al Conservatorio Nacional de Música a los 9 años, acompañada por su tía Acacia Zea, y pronto logró su primer solo con la Sinfónica Nacional, marcando el inicio de su carrera artística.

Su belleza quedó plasmada en las portadas de sus trabajos discográficos. (Foto: Irma Tzi/Colaboradora)

En su vida personal, Tanya tuvo tres hijos: Julio César y Pedro Pablo, fruto de su primer matrimonio con Julio César Del Valle, y Juan Miguel, de su segundo matrimonio. Su estilo se centró en la balada y la música romántica, lo que la consolidó como una de las voces más reconocidas de los años 70 en Guatemala.

En octubre de 1974 obtuvo el segundo lugar en el teatro Juan Ruiz de Alarcón en Acapulco, México, con la canción Yo soy, compuesta por Julio César Del Valle.

Zea se convirtió así en la primera representante chapina en el Festival OTI, tras ser seleccionada por unanimidad entre los participantes de los canales locales de televisión. Su regreso al país fue recibido de manera especial por el entonces presidente Kjell Eugenio Laugerud García, generando gran expectativa entre la población.

Su logro en el Festival Iberoamericano acaparó las primeras páginas de los diarios. (Foto: Irma Tzi/Colaboradora)

Trayectoria

A lo largo de su carrera, grabó 23 álbumes y compuso 14 canciones. Entre sus éxitos más destacados se encuentran Se burlan de mí, Peligro y Perdóname los celos.

Ha compartido escenario con artistas internacionales como Luisito Rey, Celia Cruz, Ednita Nazario, Julio Iglesias, José José, Trío Los Panchos y José Luis Rodríguez "El Puma".

Tanya (al centro), ha recibido distintos reconocimientos por su carrera musical. (Foto: Irma Tzi/Colaboradora)

Tanya ha sido homenajeada por diversas instituciones, incluida la Asociación de Periodistas de Guatemala, que le otorgó la condecoración Monja Blanca. Actualmente, reside en la zona 8 de la capital, donde se dedica a realizar manualidades en su hogar.

El escritor cobanero Ernesto González destacó que Tanya Zea es considerada un orgullo para los cobaneros y sigue siendo muy querida y recordada por su aporte a la música guatemalteca.

Actualmente, reside en la capital junto a su familia. (Foto: Irma Tzi/Colaboradora)

Con una trayectoria marcada por reconocimientos y proyección internacional, Tanya Zea dejó una huella en la música guatemalteca, consolidándose como una de las voces más representativas de su época y del país.

Su legado artístico permanece vigente a través de sus grabaciones y presentaciones históricas, que continúan siendo referencia de la balada romántica y del talento musical surgido en Alta Verapaz.