Cuerpo de reo señalado de 133 crímenes sigue en la morgue

Se trata del cuerpo de alias "Psyco", uno de los 20 reos fugados de Fraijanes II el pasado 12 de octubre.
EN CONTEXTO: Localizan sin vida a uno de los reos fugados de Fraijanes II
El cuerpo sin vida de Edwin Roberto González Ortega, de 41 años, alias "Psyco", cabecilla de la clica "Hollywood Gánster" de "Barrio 18", permanece en las instalaciones de la morgue, ya que no ha sido reclamado por sus familiares, informó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) a Nuestro Diario.
El pandillero, originario de Nicaragua, fue encontrado muerto el 4 de enero pasado en una vivienda ubicada en El Jocotillo, Villa Canales, luego de que vecinos denunciaran que habían escuchado disparos en el interior de dicho inmueble.
Según el Inacif, la causa de muerte fueron heridas de proyectil de arma de fuego. Hasta el momento las autoridades no han reportado capturas relacionadas con este hecho.
Señalado de 133 crímenes
Alias "Psyco" era uno de los 20 pandilleros que se fugaron de la cárcel para hombres Fraijanes II en octubre de 2025. Estaba sindicado de 133 asesinatos, por lo que cumplía una condena de 200 años.
La mayoría de sus víctimas eran pilotos de buses y comerciantes. También era señalado de reclutamiento de menores y trata de personas.