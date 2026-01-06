Plan Centinela: Requisa en Renovación I y otros operativos en Escuintla

-

Autoridades de Gobernación buscan retomar el control en Escuintla, uno de los departamentos con mayor incidencia criminal.

Desde tempranas horas de este martes 6 de enero, elementos de la Policía Nacional Civil, Sistema Penitenciario, y Ejército de Guatemala, llegaron al departamento de Escuinta para ejecutar el "Plan Centinela".

El operativo, a gran escala, busca retomar el control del departamento de Escuintla, el segundo más violento, seguido de Guatemala.

Como parte del operativo, la Fiscalía Distrital de Escuintla realiza un allanamiento en la cárcel Renovación I. Mientras, el Ministerio de Gobernación informó que es para retomar el control del centro, identificar a todos los privados de libertad y localizar ilícitos.

Además, en un acto público, se lanzó oficialmente el plan, el cual tendrá como centro de mando la Gobernación Departamental de Escuintla.

"Vamos a coordinar lo que no es un simple despliegue, sino una decisión de Estado, nos reunimos en un punto clave, no es casualidad, es un punto estratégico para articular respuesta operativa. Coordinación real, información en tiempo real", dijo el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.

Según el ministro, este operativo busca tomar el control del territorio.

Según el ministro, este operativo busca tomar el control del territorio. "El objetivo es solo uno, recuperar el orden, la seguridad y la gobernabilidad, en territorios que han sido afectadas por actividades de estructuras criminales".

Además, dijo que no será un operativo de un día, pues se pretende actuar de manera conjunta y coordinada con otras instituciones.

"Cuando un centro penal se convierte en el centro de mando criminal, la ciudadanía lo paga", mencionó.

Parte del operativo Centinela también serán patrullajes combinados y aumentar la seguridad en los centros carcelarios de Renovación I y Granja Penal Canadá.

La requisa en Renovación I, continúa en desarrollo.