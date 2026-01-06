Ana Lucía Martínez inicia el año con doblete en el Cruz Azul

Gran inicio de año para la delantera guatemalteca Ana Lucía Martínez, quien se mandó con un doblete en el triunfo de Cruz Azul ante Tigres.
Las cementeras dieron la sorpresa al vapulear 5-0 a las felinas en condición de visita.
Está vez AnaLu no arrancó con el pie derecho, sino con el izquierdo pues con ese fue que marcó el primer tanto del partido al minuto 42.
Cerró la cuenta al 90+6, con un golazo de "globito" desde fuera del área al 90+6.
La guatemalteca sigue brillando en México, en donde el torneo pasado marcó 5 goles y antes fue bicampeona con Monterrey.