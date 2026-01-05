Así puedes inscribirte a las Escuelas de Arte y Música para el ciclo 2026

-

El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) abrió oficialmente el calendario de inscripciones para el ciclo escolar 2026 en sus Escuelas de Arte y Conservatorios de Música. Aquí te compartimos las fechas establecidas y los pasos para que puedas registrarte.

El año nuevo es un momento idóneo para plantearse nuevas metas y objetivos, y qué mejor que aprovechar este momento para emprender el camino del arte, como vía de crecimiento personal e incluso de formación profesional.

El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) por medio de el Acuerdo Ministerial 1175-2025, establece el calendario de inscripciones para los establecimientos que conforman el Sistema de Enseñanza Artística gubernamental.

Las inscripciones están abiertas a todo el público. (Foto: Cortesía Escuela de Danza)

Las instituciones de educación artística del MCD esperan la visita de los jóvenes que quieran empezar el camino del arte y la cultura, o de continuar los estudios iniciados.

Las labores del ciclo escolar 2026 comenzaron el 2 de enero, y a partir de esa fecha también se abrieron las inscripciones para las Escuelas de Arte y Conservatorios de Música en sus ciclos escolares normales.

El MCD invitó a la población a unirse a estas instituciones artísticas. (Foto: Cortesía AGN)

Asimismo, empezarán las inscripciones para cursos libres en Academias Comunitarias de Arte, Orquestas Juveniles, Escuelas de Arte y Conservatorios de Música.

La población debe tener en cuenta que las inscripciones para los ciclos normales estarán abiertas hasta el 27 de febrero, mientras los cursos libres se extenderán hasta el 27 de marzo.

Aún hay tiempo para inscribirse y ser parte de un nuevo aprendizaje. (Foto: Cortesía MCD)

Cabe señalar que para mayor información puedes visitar la página web del MCD en donde encontrarás todas las opciones educativas, así como las sedes disponibles, las cuales están distribuidas en todo el territorio nacional.

Las autoridades culturales invitan a la población a informarse y completar el proceso de inscripción dentro de los plazos establecidos, para formar parte de los programas artísticos que iniciarán este año.

Las opciones educativas están disponibles en varios puntos del interior del país. (Foto: Cortesía Escuela de Danza)

Como participar

El trámite de inscripción puede hacerse de forma virtual y acá te explicamos cómo realizar el proceso en línea, de forma fácil y rápida:

Accede a www.va.mcd.gob.gt. Crea tu cuenta o inicia sesión en la Ventanilla Ágil.

Localiza el trámite "Inscripción de estudiantes en centros educativos".

Haz clic en "Iniciar solicitud".

Selecciona la categoría a la que pertenece.

Ingresa tu información en los campos requeridos.

Completa los datos adicionales del formulario.

Elige la escuela de arte o conservatorio de música de su interés y completa la información correspondiente.

Adjunta en formato PDF la Fe de Edad del estudiante y la fotocopia del DPI del encargado.

El Ministerio procesará tu solicitud. En los días posteriores, recibirás un correo electrónico que te informará si el trámite fue aprobado o si existe algún aviso pendiente.

En algunos casos se le pide a los estudiantes contar con sus propios instrumentos. (Foto: Cortesía MCD)

El calendario vigente permite a los interesados planificar su inscripción con tiempo y sumarse a la enseñanza artística, una alternativa formativa que impulsa el desarrollo cultural y abre nuevas oportunidades personales y académicas.