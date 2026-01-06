Puente Los Chocoyos, un vestigio histórico que resiste en el corazón de Xela

-

El histórico puente Los Chocoyos, conocido también como el "Puente de los Enamorados", forma parte del patrimonio cultural de Xela. Su construcción original concluyó en 1883 y fue reconstruido en 1928; desde entonces permanece como testimonio del legado urbano de la ciudad.

Uno de los puntos de mayor relevancia histórica en Quetzaltenango es el puente Los Chocoyos, ubicado en la 7a. calle y 15 avenida de la zona 1.

Aunque es de menor tamaño que el emblemático Copante de Piedra, también situado en el centro de la ciudad, su valor patrimonial es significativo.

En 1880 se construyó el puente Los Chochos, pero en ese entonces era de madera. (Foto: RR SS)

Se estima que su construcción inició en 1880 y concluyó en diciembre de 1883. La primera estructura fue levantada en madera, lo que provocó un deterioro acelerado con las lluvias de la época.

Según datos del investigador René Merlos, el puente fue completamente reconstruido en 1928 por la Municipalidad de Quetzaltenango, esta vez utilizando materiales más resistentes, como la piedra verde, lo que permitió que el paso soportara mejor el tiempo y las condiciones climáticas.

Así lucía el puente a inicios de 1900, cuando se pensaba en una reconstrucción. (Foto: RR SS)

Sin embargo, en el último año, su arco ha sufrido daños debido a que varios conductores de camiones lo atraviesan sin considerar la altura de sus vehículos, provocando impactos que comprometen la estructura.

Esta situación llevó a vecinos y autoridades locales a colocar una estructura metálica previa al puente para impedir el paso de vehículos altos que pudieran quedar atrapados y ocasionar más daños. No obstante, dicha medida quedó suspendida hace algunos meses, lo que mantiene la preocupación entre los residentes del sector.

El puente, también conocido como De los Enamorados, es uno de los más antiguos de la ciudad. (Foto: RR SS)

El origen de su nombre también forma parte de su riqueza cultural. Se le llamó Los Chocoyos porque, según relatan antiguos pobladores, en ese punto se reunían comerciantes de loros y otras aves, conocidas en k'iche' como "chocoyos". Además, el sitio era frecuentado por parejas de enamorados, lo que le valió otros nombres como Puente de los Enamorados o Puente de la Unión.

Así luce actualmente el puente Los Chocoyos, ubicado en la 7a. calle y 15 avenida de la zona 1 de Xela. (Foto: Ruby Alejandra Martínez)

La estructura fue creada para permitir el cruce seguro sobre las correntadas de agua de lluvia que aún hoy fluyen por el lugar. Aunque su uso actual es limitado, el puente Los Chocoyos continúa en pie, resistiendo el paso de los años y acercándose a un siglo de existencia desde su reconstrucción en piedra.